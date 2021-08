Nordex 4.24% JTsmartinvest (MEGATOSE): Nordex Group verzeichnet im ersten Halbjahr 2021 Umsatz- und Ergebniszuwachs Umsatz erhöht sich um 32 Prozent auf EUR 2,7 Mrd. im ersten Halbjahr EBITDA in Höhe von EUR 68,4 Mio. führt zu EBITDA-Marge von 2,5 Prozent Installationen steigen um 44 Prozent auf 3,0 Gigawatt Prognose für 2021 bestätigt Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Mio. im Juli erfolgreich abgeschlossen und Garantielinie erhöht und bis 2024 verlängert; Revolvierender Konsortialkredit (RCF) vor Ablauffrist gekündigt Der Hamburger Windanlagenbauer kommt langsam wieder in Fahrt. Die Verwerfungen auf den Rohstoff- und Logistikmärkten bekommt Nordex weiterhin zu spüren. Hiermit haben aber aktuell alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...