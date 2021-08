Berlin (ots) - Am 20. August 2021 steigt in Entenhausen die Party des Jahres. Dann wird mit der Ausgabe 18/2021 des Micky Maus Magazins der 70. Geburtstag von Europas erfolgreichstem Kinder-Magazin gefeiert.Die jungen wie auch älteren Micky Maus Magazin-Fans erwartet in der Jubiläumsausgabe ein ganz besonderes Highlight: Im Hauptcomic, den Star-Zeichner Ulrich Schröder und Daan Jippes in zwei verschiedenen Stilen gezeichnet haben, dreht sich für Donald Duck und Co. alles um die mysteriöse "Nummer eins" eines berühmten Comic-Magazins. Um diese spezielle Ausgabe zu bekommen, muss sich Donald auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 1951 begeben. Dabei begegnet Donald einer resoluten Chefredakteurin, die Fans sicherlich als eine Hommage an die legendäre Dr. Erika Fuchs erkennen werden.Als Extra gibt es eine exklusive Sonderausgabe des Micky Maus Taschenbuchs. Auf 150 Seiten erwarten die Leser 16 Comic-Abenteuer aus Entenhausen. Das Jubiläumsheft bietet zusammen mit der Beilage somit unglaubliche 200 Seiten Comicspaß. Als Testimonial wird in der Jubiläumsausgabe TV-Star Benedikt Weber, unter anderem bekannt aus der erfolgreichen Disney Channel-Serie "Die Beni Challenge", wie in den vorangegangenen vier Monaten die Feierlichkeiten begleiten. Und nicht nur das: Benedikt Weber wird auch durch das Electronic Press Kit führen, das am 12. August veröffentlicht wird. Hier wird in einem Film die Entstehungsgeschichte des Jubiläumsheftes gezeigt, sowie umfangreiche Zusatzmaterialien wie Teaser, Interviews, Rohmaterial und viele Informationen rund um das beliebte Magazin bereitgestellt. Registrieren Sie sich jetzt unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "70 Jahre Micky Maus-Magazin". Sobald Sie Ihre Freischaltungsmail erhalten, können Sie sich unter Ihrem gewählten Benutzernamen und Passwort einloggen und die zur Verfügung gestellten Materialien herunterladen (z.T. mit Sperrfrist bis 16.08.2021).Als weiteres Highlight für alle Fans des Micky Maus-Magazin erscheint am 20.08.2021 parallel zur Jubiläumsausgabe ein exklusives Sonderheft. In "70 Jahre Micky Maus-Magazin: Das Beste aus 1951-2021" dürfen sich junge und ältere Comic-Liebhaber auf die besten Geschichten aus sieben Jahrzehnten sowie interessante historische Fakten und spannendes Hintergrundwissen freuen.Mit bisher über 3.300 erschienenen Ausgaben und mehr als 1,3 Milliarden verkauften Heften ist die deutschsprachige Ausgabe des Micky Maus-Magazins bis heute das erfolgreichste Kinder-Magazin Europas. Ebenso wie das Magazin feiert auch die Berliner Egmont Ehapa Media GmbH ihr 70-jähriges Bestehen. Die Erstausgabe des Micky Maus-Magazins im Jahr 1951 ist gleichbedeutend mit der Gründung des damaligen Ehapa-Verlags, welcher damals wie heute die Heimat aller Entenhausen-Comics ist.Für die Vormerkung von Rezensions- und Verlosungsexemplaren wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Pressekontakt. Für die Vermarktung des Magazins "Micky Maus" ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.deFotonachweis: Egmont Ehapa Media/DisneyPressekontakt:Jenny KitzingerFreie Mitarbeiterin für "70 Jahre Micky Maus"; Egmont Ehapa Media GmbHMobil: +49 (0)179 5191906; E-Mail j.kitzinger@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4992214