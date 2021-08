Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: US-Börsen in Rekordlaune ++ Delivery Hero legt Zahlen vor ++ SMA Solar steigert Gewinn ++ Gute Nachrichten für Biontech und Moderna.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen waren gestern in Rekordlaune. Der Dow Jones und S&P 500 erreichte neue Bestmarken. Auslöser der erneuten Rekordjagd war die Erleichterung, dass sich die Inflationsrate für Juli mit 5,4 % auf dem Niveau des Vormonats bewegte und nicht noch weiter zulegte. Außerdem präsentierten Demokraten im US-Senat die Pläne für ein zusätzliches Investitionsprogramm und stützten so die positive Stimmung. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,62 % bei 35.484 Punkten auf einem neuem Allzeithoch. Der S&P 500 legte um 0,25 % auf 4.447 Punkte zu. Der Technologieindex Nasdaq 100 gab dagegen 0,17 % auf 15.027 Punkte ab. An den deutschen Börsen stehen heute die Unternehmenszahlen im Vordergrund. Aus der ersten Reiche legen heute unter anderem Deutsche Telekom, RWE und Henkel ihre Quartalszahlen vor. Der Dax eröffnete heute 0,02 % fester bei 15.829 Punkte.

Gute Nachrichten gab es für die Aktionäre von Delivery Hero.

