DJ 47 Parteien nehmen an der Bundestagswahl teil

BERLIN (Dow Jones)--An der Wahl zum Bundestag am 26. September nehmen von den 54 zugelassenen Parteien letztendlich 47 Parteien teil. Das gab Bundeswahlleiter Georg Thiel in einer Mitteilung bekannt. "Die SPD, AfD, FDP, Die Linke, Freie Wähler, Die Partei, Tierschutzpartei, NPD, ÖDP, MLPD und Volt sind in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten, die CDU in allen Ländern außer Bayern, die Grünen in allen Ländern außer dem Saarland, die CSU nur in Bayern", sagte Thiel.

Neben Mitgliedern dieser Parteien treten nach seinen Angaben Mitglieder 7 weiterer zugelassener Parteien als Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten an. Sieben zur Bundestagswahl eigentlich zugelassene Parteien treten weder mit Landeslisten noch mit Wahlkreiskandidatinnen oder -kandidaten an.

August 12, 2021 03:47 ET (07:47 GMT)

