Tag der Wahrheit bei Disney: Der US-Konzern legt am Donnerstag nachbörslich die Zahlen für das dritte Quartal (endete im Juni) vor. Gelingt Disney mit der Bilanz endlich der Befreiungsschlag aus dem Seitwärtstrend? DER AKTIONÄR blickt auf die Erwartungen der Börse und sagt, wie es aktuell sonst um Disney steht.Wie werden die Zahlen? Kinos und Themenparks sind wieder geöffnet, was nach dem Einbruch in Q2 nun wieder zu viel mehr Normalität geführt hat. Folglich erwarten die Analysten einen kräftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...