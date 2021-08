Darmstadt (ots) -- 380 kV- Netzverstärkungs- bzw. Netzausbauprojekt- zusätzliche Transportkapazitäten zwischen Nord- und Süddeutschland- Erhöhung der Übertragungskapazitäten zwischen Hessen und Bayern- Abtransport überschüssiger regenerativ erzeugter Energie aus der RegionDarmstadt (ots) - Mit der Fulda-Main-Leitung kommt der Ausbau des Stromnetzes in Deutschland voran - und Arcadis leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Das internationale Planungs- und Beratungsunternehmen hat zusammen mit Partner Bernard Ingenieure die finale Zuschlagserteilung zur Erbringung von Planungs- und Steuerungsleistungen für das etwa 130 km lange 380 kV-Netzverstärkungs- und Netzausbauprojekt "Fulda-Main-Leitung" der TenneT erhalten.Die Fulda-Main-Leitung wird künftig die Umspannwerke Mecklar und Dipperz in Hessen mit dem Umspannwerk Bergrheinfeld/West in Bayern verbinden und so zusätzliche Transportkapazitäten zwischen Nord- und Süddeutschland bereitstellen. Am Netzknotenpunkt Mecklar treffen drei Höchstspannungsleitungen aus dem Norden und Nordosten zusammen. Von hier aus wird der ankommende Strom in den Süden übertragen. Bei einer hohen Einspeisung von erneuerbaren Energien aus dem Norden reichte die Kapazität bisher jedoch nicht aus, um den Strom zuverlässig weiterzuleiten. Die Fulda-Main-Leitung erhöht die Übertragungskapazität und sorgt so für eine zuverlässige Weiterleitung der Energie. Grundlage für die Umsetzung dieses Projekts ist die Festschreibung als Vorhaben 17 Mecklar-Dipperz-Bergrheinfeld West im Bundesbedarfsplangesetz.Die Arcadis Germany GmbH und die Bernard Gruppe ZT GmbH werden im Auftrag des Übertragungsnetzbetreibers TenneT ab sofort als Arbeitsgemeinschaft die Steuerung, Planung und Bauüberwachung (EPCM) für das Freileitungsprojekt bis zu dessen Inbetriebnahme im Jahr 2031 übernehmen. Der Auftragswert beläuft sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag und das Projekt ist ein weiterer Meilenstein in der Energiewende.Bislang sind Bayern und Hessen nur über eine 380-kV-Leitung in der Region Rhein-Main verbunden. Auch die Windenergie aus dem Norden, die in Dipperz ankommt, muss diesen Umweg in Richtung Süden nehmen. Die Fulda-Main-Leitung wird diesen Engpass beseitigen und den Strom künftig von Mecklar aus direkt nach Bayern transportieren. Gleichzeitig gewährleistet sie den sicheren Abtransport von regional erzeugten Erneuerbaren Energien in das überregionale Übertragungsnetz. "Hier sind höchste Standards gefordert, um jederzeit einen aktuellen Blick auf der Programm- und Projektebene zu haben und gleichzeitig die Anforderungen unterschiedlichster Interessengruppen zu erfüllen. Mit unserer Erfahrung und Expertise, unserem professionellen Team und unseren exzellenten Projektmanagement-Systemen sehen wir uns für diese Herausforderung hervorragend aufgestellt," erklärt Heike Hackemesser, Sector Leader Energy and Resources bei Arcadis.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Arcadis Germany GmbH, Bertram Subtil | Telefon: 0151 17143438 | E-Mail: bertram.subtil@arcadis.com | www.arcadis.comArcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt. Durch die weltweite Bündelung von lokalem Wissen und die Kombination unserer Expertise mit neusten digitalen Errungenschaften erzielen wir herausragende und nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden und deren Abnehmer. Wir sind über 27.000 Menschen, die in mehr als 70 Ländern tätig sind und einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro erwirtschaften. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern. www.arcadis.comPressekontakt:Bertram SubtilArcadis Germany GmbHTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comwww.arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105349/4992278