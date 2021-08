BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer vorgeworfen, mit ihrem Streik auch dem Klima zu schaden. Zehntausende Menschen würden gezwungen, von der klimafreundlichen Bahn auf andere, weniger nachhaltige Verkehrsmittel auszuweichen, sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß am Donnerstag in Berlin. "Damit schadet die Lokführergewerkschaft nicht nur unseren Fahrgästen, nicht nur der Bahn, sondern auch dem so dringend gebotenen Klimaschutz."

Auch am zweiten Streiktag kam es zu zahlreichen Zugausfällen. Der erneut eingesetzte Ersatzfahrplan mit rund 25 Prozent der Fernzüge laufe stabil, berichtete die Bahn. Der Ausstand der GDL soll bis in die Nacht zu Freitag dauern. Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, bat das Unternehmen Fahrgäste um größtmögliche Rücksichtnahme. Der Ausstand begann im Güterverkehr am Dienstagabend und im Personenverkehr in der Nacht zum Mittwoch./ceb/DP/jha