LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Juni stärker als erwartet gefallen. Gegenüber dem Vormonat sank sie um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um lediglich 0,2 Prozent gerechnet. Zudem war die Produktion im Vormonat mit 1,1 (zunächst minus 1,0) Prozent etwas stärker gefallen als zunächst ermittelt.

Im Vergleich zum coronabedingt schwachen Vorjahresmonat erholte sich die Produktion im Juni dagegen deutlich um 9,7 Prozent. Allerdings hatte der Anstieg im Mai noch bei 20,6 Prozent gelegen. Schließlich war der Mai des Vorjahres noch stärker durch die erste Corona-Welle belastet, als der Juni. Die Entwicklung in der gesamten EU war ähnlich./jsl/jkr/jha/