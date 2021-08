(shareribs.com) London 12.08.2021 - Der Goldpreis zeigt sich am Donnerstag etwas fester. Die jüngste Korrektur scheint übertrieben. Zudem hat der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA etwas nachgelassen. Der US-Dollar notiert knapp unter einem Vier-Monatshoch. Der Goldpreis hat nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten deutlich nachgelassen. Am Donnerstag kommt es zu einer vorsichtigen Gegenbewegung, ...

