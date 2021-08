Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) verlor am gestrigen Mittwoch zwischenzeitlich fast 20 %. Aktuell notiert sie bei 306,60 Euro (Stand: 12. August 2021). Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Börsenneulinge die Kursentwicklung mit großen Augen beobachteten. Schließlich war der Aufstieg dieser Aktie bis heute beispiellos in der Biotech-Branche. Seit Anfang des vergangenen Jahres verzehnfachte sich der Aktienkurs. Und allein in den vergangenen fünf Wochen verdoppelte er sich nahezu. Ich möchte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...