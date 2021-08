DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Research Update

Cliq Digital AG: Neue Bewertung von Pareto Securities mit Kaufempfehlung und Kursziel 70 Euro



12.08.2021 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Median-Konsensus-Kursziel steigt auf 61,50 EUR (zuvor 57,75 EUR)

Insgesamt sieben renommierte Analystenhäuser in der Research-Coverage Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass Pareto Securities die Bewertung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 70,00 Euro aufgenommen hat und somit die Research-Coverage von sechs auf sieben renommierte Analystenhäuser ausgeweitet wurde. Tim Schuldt, Head of Research Germany, schreibt im heute veröffentlichten Initiierungsbericht: "Wir erwarten, dass das Unternehmen seinen starken Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortsetzen wird, angetrieben durch ein starkes Marktwachstum, geografische Expansion, höhere Umsatzproduktivität und Marktanteilsgewinne. Skaleneffekte, verbesserte Zahlungsbedingungen und optimierte Werbeeinkäufe sollten bis zum Geschäftsjahr 2023 zu einer mehr als dreifachen Steigerung des Ergebnisses je Aktie führen. Darüber hinaus "hat sich die Effizienz der Marketingausgaben von CLIQ Digital in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert, was unserer Ansicht nach ein Zeichen dafür ist, dass das Wachstumspotenzial für CLIQ weiter verbessert werden könnte, ohne dass die Rentabilität darunter leidet." Pareto Securities ist eine unabhängige Universal-Investmentbank mit einer führenden Position auf den skandinavischen Kapitalmärkten und einer starken internationalen Präsenz und globalen Platzierungskraft. Pareto Securities hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter in Büros in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Die CLIQ Digital-Aktie wird nun von insgesamt sieben renommierten Research-Häusern bewertet: Analyst Empfehlung Kursziel /

Fairer Wert (FW) Ziel / FW

Marktkapitalisierung Hauck & Aufhäuser KAUFEN EUR 61,50 EUR 400 Mio. Kepler Cheuvreux HALTEN EUR 27,00 EUR 176 Mio. Montega KAUFEN EUR 54,00 EUR 351 Mio. Pareto KAUFEN EUR 70,00 EUR 456 Mio. Quirin KAUFEN EUR 73,00 EUR 475 Mio. Warburg KAUFEN EUR 52,00 EUR 338 Mio. Edison k.A. EUR 65,01 EUR 423 Mio. MEDIAN EUR 61,50 EUR 400 Mio. Stand: 12. August 2021 Analysten-Reports sind verfügbar unter: https://cliqdigital.ag/investors/financialsinvestors-financials-analysts Finanzkalender 2021: Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Telefonkonferenz Dienstag 2. November 2021 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CLIQ Digital AG Investor Relations Sebastian McCoskrie +49 151 52043659 s.mccoskrie@cliqdigital.com www.cliqdigital.ag/investors Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH (PR-Berater) Daniela Münster +49 174 3358111 daniela.muenster@deekeling-arndt.com www.deekeling-arndt.com Über CLIQ Digital: CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filmen anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

12.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de