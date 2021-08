Wenn ich jetzt 1.000 Euro in einen ETF investieren müsste, was wäre meine Wahl? Wie würde ich vorgehen? Das können grundsätzlich zwei überaus relevante Fragen sein, die du dir gerade jetzt als Foolisher Investor vielleicht stellst. Um es klar zu formulieren: Ich plane derzeit nicht, 1.000 Euro in einen ETF zu investieren. Einfach, weil ich im breiten Markt bessere Alternativen bei einzelnen Aktien sehe. Aber trotzdem könnte es langfristig orientiert für passive Investoren ein interessanter Ansatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...