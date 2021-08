Portfoliomanager Andreas Fruschki setzt mit dem Aktienfonds Allianz Thematica den Anlagefokus auf aktuelle Themen und Trends. FondsDISCOUNT.de hat sich die Bereiche angeschaut. Heute: Infrastruktur.Infrastruktur: Fundament der Wirtschaft und chancenreiches AnlagethemaInfrastruktur ist seit April dieses Jahres ein neues Anlagethema im Allianz Thematica. Nicht ohne Grund, schließlich stieg die Bedeutung und Popularität in den vergangenen Monaten stetig. Aktuelles Beispiel: das Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden. Mit einem Volumen in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar will der Amtsinhaber mit dem Gesetzesentwurf eines der größten Pakete dieser Art in der Landesgeschichte auf den Weg bringen. Der Senat stimmte am 10. August 2021 bereits zu. Auf der Agenda steht die Modernisierung der teilweise maroden Infrastruktur: Dazu sollen Verkehrswege und Internetleitungen ausgebaut sowie ein breites Netz an Ladestellen für Elektroautos geknüpft werden. Rund 55 Milliarden US-Dollar sind für die Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Wasserinfrastruktur vorgesehen. Biden will mit dem Paket den Klimawandel verlangsamen und das Land besser gegen Cyberangriffe aus dem In- und Ausland schützen. Zudem soll sich die USA als Wirtschaftsmacht gegenüber China behaupten. Der Gesetzesentwurf, der im kommenden Herbst noch das Repräsentantenhaus passieren muss, wurde mit 69 zu 30 Stimmen angenommen. Das zeigt, dass Infrastruktur im unmittelbaren Fokus beider politischen Parteien steht. Auch in Europa nahm dieses Thema an Fahrt auf. Nicht zuletzt, um die gesamte Wirtschaft nach Corona wieder anzukurbeln. So ist in der Bundesrepublik der Posten "Infrastruktur & Verkehr" mit rund 41 Milliarden Euro im Haushalt 2021 die viertgrößte Position.

