Bei einem der größten Hacker-Angriffe aller Zeiten haben Cyberkriminelle in dieser Woche Kryptowährungen im Wert von rund 610 Millionen Dollar von der DeFi-Plattform Poly Network gestohlen. Kurios: Fast die Hälfte der Beute haben sie inzwischen schon wieder zurückgegeben. Wie die Betreiber von Poly Network via Twitter verkündeten, haben die unbekannten Diebe bereits Kryptos im Wert von 260 Millionen Dollar an die Wallets der DeFi-Plattform zurücküberwiesen - und sich daraus offenbar einen Spaß gemacht. ...

