ThyssenKrupp hat Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen gemischt aus. Am Donnerstag gehen die Papiere fester in den Handelstag. Obgleich die 200-Tagelinie nach unten durchbrochen wurde, könnte sich dennoch ein Comeback anbahnen. Denn der langfristige Trend ist nach oben gerichtet. Was Anleger wissen müssen, auf welche Kursmarken es jetzt...

