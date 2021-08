Papiere von K+S sind am Donnerstag nach endgültigen Geschäftszahlen mit zeitweise gut 7,5 Prozent Minus auf 12,055 Euro fast wieder an ihre 50-Tage-Linie zurückgefallen. Tags zuvor waren die Aktien des Düngerherstellers mit 13,235 Euro fast wieder an ihr Juli erreichtes Hoch seit 2019 gestiegen.Anfang des Monats hatte K+S bereits seine Jahresziele erhöht. Entsprechend stünden nun vor allem die Auswirkungen der Sanktionen gegen den weißrussischen Konkurrenten Belasruskali im Fokus, so der UBS-Analyst ...

