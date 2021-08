Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Erneut einen dreistelligen Millionenverlust hat im zweiten Quartal easyJet (ISIN GB00B7KR2P84/ WKN A1JTC1) eingeflogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Doch schöpfe die Billig-Airline für die Sommersaison Hoffnung. Durch den Abbau von Corona-Reisebeschränkungen rechne der Konzern mit deutlich steigenden Buchungszahlen. So gehe CEO Johan Lundgren davon aus, zwischen Juli und September eine Kapazitätsauslastung von 60 Prozent des Vorkrisenniveaus zu erreichen. In der gerade abgelaufenen Geschäftsperiode seien es nur 17 Prozent gewesen. ...

