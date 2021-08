Der Industriedienstleister Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006) will der Hauptversammlung 2022 eine Sonderdividende von 3,75 Euro je Aktie vorschlagen. Der Betrag resultiert aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona, der ehemaligen Gebäudemanagement-Sparte von Bilfinger. Die Sonderdividende entspricht einer Ausschüttung an die Aktionäre von rund 150 Mio. Euro, zusätzlich zur regulären Dividende für das Geschäftsjahr 2021. Im Sommer 2022 soll darüber hinaus ...

