DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrie in der Eurozone drosselt Produktion im Juni

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion auch im Juni gedrosselt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Mai war die Industrieproduktion um 1,1 Prozent gesunken. Hinter dem Rückgang standen vor allem Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten wie etwa Halbleiter.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Juni nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Juni etwas stärker gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 4,5 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt ein Zuwachs von 4,2 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 4,9 Prozent höher.

China schließt Terminal am weltweit drittgrößten Frachthafen

Die chinesischen Behörden haben nach einem Corona-Fall ein Container-Terminal am drittgrößten Frachthafen der Welt geschlossen. Ein Arbeiter am Meishan-Terminal des Hafens Ningbo-Zhoushan an der Ostküste Chinas sei am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Stadtverwaltung von Ningbo mit. An dem Terminal waren im Jahr 2020 fast 1,2 Milliarden Tonnen Güter umgeschlagen worden.

China plant schärfere Regulierung mehrerer Wirtschaftsbereiche

China will mehrere Wirtschaftsbranchen in den kommenden Jahren schärfer regulieren. "Die Anwendung des Rechts in Schlüsselbereichen" der Wirtschaft müsse gestärkt werden, heißt es in den Leitlinien der chinesischen Regierung für die Jahre bis 2025. Genannt werden darin unter anderem die Bereiche Gesundheit, Finanzdienstleistungen, Bildung, Verkehr sowie Lebensmittel- und Arzneimittelherstellung. Vorgesehen sind demnach strengere Anti-Monopol-Regeln und verschärfte Strafen bei Verstößen.

Prognosen von IEA und Opec deuten auf sinkende Ölpreise

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) rechnet damit, dass die sich schnell ausbreitende Delta-Variante die Ölnachfrage belasten wird, während die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) von einem größeren Ölangebot ausgeht. Beides könnte sinkende Ölpreise nach sich ziehen.

Türkische Notenbank belässt Leitzins bei 19,00 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins den fünften Monat in Folge konstant gelassen. Der Schlüsselzins verharrte damit bei 19,00 Prozent. Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Inflation in der Türkei hat sich im Juli verstärkt: Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 18,95 Prozent verglichen mit 17,53 Prozent im Juni.

47 Parteien nehmen an der Bundestagswahl teil

An der Wahl zum Bundestag am 26. September nehmen von den 54 zugelassenen Parteien letztendlich 47 Parteien teil. Das gab Bundeswahlleiter Georg Thiel in einer Mitteilung bekannt. "Die SPD, AfD, FDP, Die Linke, Freie Wähler, Die Partei, Tierschutzpartei, NPD, ÖDP, MLPD und Volt sind in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten, die CDU in allen Ländern außer Bayern, die Grünen in allen Ländern außer dem Saarland, die CSU nur in Bayern", sagte Thiel.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.