NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 28,50 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz des starken Laufs der Aktien bleibt der Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem guten zweiten Quartal bei seiner optimistischen Einstufung. Er hob seine Schätzungen leicht an und sieht im Konzernportfolio einige Kandidaten wie T-Mobile NL oder die Mobilfunkmasten in Deutschland, deren Verkauf weiteren Kursauftrieb geben könnte. Zudem seien die Wachstumsaussichten einzigartig gut und die Bewertung der T-Aktien attraktiv./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 11:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 12:05 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de