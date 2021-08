Dem deutschen Leitindex DAX ist am Donnerstag erneut der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen.Der DAX legte im bisherigen Tageslauf in der Spitze bis auf 15.921,89 Punkte zu. Damit übersprang der Börsenbarometer das erst gestern erreichte Rekordhoch von 15.887,16 Zählern. Außerdem rückt damit die psychologisch wichtige 16.000er-Marke in greifbare Nähe. Aktuell gewinnt der DAX 0,52 Prozent auf 15.908,38 Indexeinheiten.Am Vortag schon hatten frische Inflationszahlen aus den ...

