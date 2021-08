Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.08.2021

Kursziel: 34 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.02.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 34,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat H1-Zahlen vorgelegt, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen, und hat die Umsatz-Guidance für 2022 angehoben. Ein hoher H1-Auftragseingang von EUR6,3 Mio. ist ein Beleg dafür, dass Enapters standardisierte Elektrolyseure am Markt stark nachgefragt sind. Den H1-Umsatz von EUR2,0 Mio. und den Auftragsbestand von EUR6,1 Mio. Ende H1 sehen wir als Bestätigung für unsere 2021-Umsatzschätzung von EUR9,3 Mio. Das Unternehmen hat seine Guidance für 2021 bestätigt (Umsatz: EUR9,2 Mio., EBITDA: EUR-7,5 Mio., Nettoergebnis: EUR-8,3 Mio.). Insgesamt hat Enapter im ersten Halbjahr wichtige Fortschritte in den Bereichen Elektrolyseurproduktion, Planung der Massenproduktionsstätte, Personalrekrutierung, Vertriebsausbau, Fördermittelakquisition und Eigenkapitalbeschaffung gemacht. Dies veranlasst uns, unsere bisher vorsichtigen Schätzungen für die Jahre ab 2022 deutlich zu erhöhen. Wir bewerten das Unternehmen weiterhin auf Basis eines Peergoupvergleichs und eines DCF-Modells, die beide hälftig in unsere Bewertung einfließen. Unsere Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR34 (bisher: EUR26). Wir stufen unser Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch.







First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY and increased the price target from EUR 26.00 to EUR 34.00.

Abstract:

Enapter has reported H1 figures, which were in line with our expectations, and raised sales guidance for 2022. A high H1 order intake of EUR6.3m shows that Enapter's standardised electrolysers are in strong demand. H1 sales of EUR2.0m and an order backlog of EUR6.1m at the end of H1 strengthen our confidence in our 2021 sales forecast of EUR9.3m. The company has confirmed its 2021 guidance (sales: EUR9.2m, EBITDA: EUR-7.5m, net income: EUR-8.3m). Overall, Enapter has made important progress in the first half of the year in the areas of electrolyser production, mass production facility planning, staff recruitment, sales expansion, acquisition of government grants and equity raising. This leads us to significantly increase our previously cautious forecasts for the years 2022 onwards. We continue to value the company on the basis of a peer comparison and a DCF model, and weight both at 50%. Our valuation yields a new price target of EUR34 (previously: EUR26). We upgrade our rating from Add to Buy.



