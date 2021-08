Die Kurve der Neuansteckungen mit dem Coronavirus steigt immer steiler an.Bern - Die Kurve der Neuansteckungen mit dem Coronavirus steigt immer steiler an. So wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag für die Schweiz und Liechtenstein innerhalb von 24 Stunden doppelt so viele Fälle gemeldet wie vor einer Woche, nämlich 2125. Zudem registrierte das BAG 41 Spitaleintritte und drei neue Todesfälle. 45 Prozent mehr neue Coronavirus-Ansteckungen zählte das BAG...

