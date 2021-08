Reddit gibt bekannt, eine ungeplante zusätzliche Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben. Die habe 410 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült und den Unternehmenswert auf über zehn Milliarden Dollar erhöht. 410 Millionen Dollar an Risikokapital hat Reddit, die Foren-Plattform, die sich gern als "Startseite des Internet" bezeichnet, eingeworben, ohne sie tatsächlich einzuwerben. Denn das Unternehmen war gar nicht auf der Suche nach frischen Mitteln. Immerhin hatte Reddit Anfang des Jahres eine Finanzierung in Höhe von 250 Millionen Dollar erhalten und damit seine Bewertung auf sechs Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...