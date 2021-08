Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1727 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert (1,1741).Sogar noch etwas stärker gefallen ist der Franken zum US-Dollar. Das USD/CHF-Währungspaar notierte zuletzt bei 0,9236 nach 0,9216 am Morgen. Für das EUR/CHF-Paar ergab sich 1,0831 nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...