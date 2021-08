Tagesausblick für 13.08.: DAX steuert 16.000 Punktemarke an. Adidas und Telekom im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten setzte sich heute fort. Die Inflationszahlen in den USA sind zwar weiterhin hoch. Allerdings deuten die gestern veröffentlichten Zahlen nach Einschätzung von Marktteilnehmern darauf hin, dass die Fed möglicherweise Recht hat und dieser Effekt nur vorübergehend sein könnte. Auf dem Einkaufszettel standen heute jedoch vor allem Standardwerte. Dabei verbesserte sich der DAX um 0,8 Prozent und schloss in Reichweite der 16.000 Punktemarke

Am europäischen Anleihemarkt setzte sich der Seitwärtstrend fort. So schloss die Rendie 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,46 Prozent. In den USA pendelten sich vergleichbare Papiere auf dem gestrigen Niveau ein. Gold konnte den gestrigen Sprint nach oben nicht fortsetzen und pendelte im Tagesverlauf zwischen 1.740 und 1.760 US-Dollar. Die Energieagentur IEA senkte die Nachfrageprognose für Rohöl wegen der Ausbreitung der Deltavariante. Der Ölpreis reagierte allerdings kaum. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude lag bei 71,30 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Adidas verkauft Reebock für bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legte daraufhin knapp zwei Prozent zu. Der Lieferdienst Delivery Hero hob zwar die Umsatzprognose für 2021. Allerdings rechnet das Unternehmen mit geringeren Margen. Investoren quittierten dies mit einem Kursabschlag von knapp sieben Prozent. Die Deutsche Telekom erhöhte dank eines erneut guten US-Geschäfts die Prognose. Die Aktie setzte sich heute an die DAX-Spitze und testete zum Handelsschluss das Julihoch. Auch der Konsumgüterhersteller Henkel schraubte die Umsatzprognose nach oben. Allerdings drücken die gestiegenen Rohstoffkosten auf die Marge. Daraufhin verlor die Aktie heute 1,6 Prozent. K+S rauschte rund acht Prozent nach unten nachdem der Kalihersteller seine Zahlen präsentierte. Anfang des Monats wurde bereits die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der daraufhin verbuchte Kursgewinn hat die Aktie heute jedoch wieder abgebaut. RWE profitierte im zweiten Quartal vom starken Handelsergenis und erhöhte bereits vor ein paar Wochen die Prognose für das Gesamtjahr. Heute schloss das Papier etwas leichter.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der zurückliegenden Woche der Nordic Fishfarmers und der Stoxx 600 Europe Automobile & Parts Index.

Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von Deutsche Wohnen, Encavis, GEA Group, Knorr Bremse und Varta zur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

Europa - Euro Zone - Handelsbilanz Eurostat, Jun

Frankreich - Arbeitslosenquote ILO, Q2

Frankreich - Verbraucherpreise, Juli endgültig

USA - Einfuhrpreise, Juli

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, August vorläufig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.980 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.730/15.785/15.800/15.850 Punkte

Der DAX nahm den gestrigen Schwung mit und schraubte sich bis auf 15.960 Punkte nach oben. Bis Handelsschluss musste der Index zwar in paar Punkte abgeben. Der Trend ist dennoch aufwärtsgerichtet. Unterstützung findet das Aktienbarometer aktuell zwischen 15.800 und 15.850 Punkten.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2021- 12.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.08.2014- 12.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR85XH 5,13 12.000 16.400 14.10.2021 DAX Index HR85XN 2,77 12.600 16.200 14.10.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.08.2021; 17:45 Uhr

