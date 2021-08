Blackcatcard ist ein Money Management-Dienst, der geschaffen wurde, um ein hochmodernes Zahlungsprodukt für ein weltweites Publikum anzubieten, das nicht an eine bestimmte Rechtsordnung gebunden ist.

Die Plattform bietet digitale und physische Mastercard-Zahlungskarten, die an jedem Geldautomaten oder Zahlungsterminal akzeptiert werden können, der mit Mastercard arbeitet. Jede Karte ist an ein spezielles Euro-IBAN-Konto gebunden, das für Firmen- und Privatnutzer sofort nach Abschluss eines einfachen Registrierungsverfahrens eingerichtet wird. Die Einrichtung des Kontos, der virtuellen Karten sowie der Plastikkarten wie auch die Verwaltung der Karten sind für Privatpersonen kostenlos.

Darüber hinaus bietet Blackcatcard Benutzern eine Online-Zahlungslösung für die Verwahrung ihrer Mittel sowie eine App, um alle Karten, Konten und Dienstleistungen zu verwalten. Damit können Karteninhaber Mittel nicht nur verwahren und untereinander ohne Einschränkungen oder Provisionen überweisen, sondern auch über Cashback- und Bonusprogramme Geld verdienen.

Dazu gehören ein jährliches Zinsprogramm von 2,2 auf Ihre Guthaben, 0,1 Cashback auf alle Kartenkäufe und ein profitables Weiterempfehlungsprogramm. Alle Boni werden als Bargeld gutgeschrieben und auf die Konten der Kunden geliefert, was bedeutet, dass die Kunden nach Belieben über diese Mittel verfügen können. Auch die nächsten Projekte stehen bald zur Verfügung, darunter 5 Cashback im Play Market und 2 Cashback bei Amazon. Das Bonuszahlungssystem ist Teil des Treueprogramms des Partners FINTECH ASSETS OÜ. Detaillierte Bedingungen und Konditionen finden Sie hier.

Als unterhaltsamen Zusatzservice bietet Blackcatcard auch Karten an, auf denen anstelle des eigentlichen Namens des Inhabers ein Spitzname aufgedruckt ist. Und für Eltern, die ihren Kindern eine Karte schenken wollen, gibt es den Service Blackcatcard KIDS. Sie ist mit bunten Motiven versehen und verfügt über Sicherheitsoptionen für die Kontrolle durch Erwachsene.

Neben traditionellen Fiat-Dienstleistungen bietet Blackcatcard auch Dienstleistungen in Kryptowährungen an. Diese Dienstleistung wird von dem Partnerunternehmen DigiNord OÜ erbracht und ist in Blackcatcard integriert. Sie können eine Vielzahl von Kryptowährungen kaufen, verkaufen, tauschen, lagern und transagieren. Die Krypto-Transfers zwischen den Blackcatcard-Nutzern kennen keine Gebühren und Limits. Durch die Integration der Hot Wallet in dieselbe App wie das IBAN-Konto entsprechen die Sicherheitsstandards den höchsten Regulierungsniveaus. Außerdem wird das Risiko des Verlusts von Passwörtern für die Krypto-Wallet ausgeschaltet. Darüber hinaus ist keine zusätzliche AML-Compliance für Krypto-Transaktionen erforderlich.

Es handelt sich um eine moderne Lösung für eine moderne Gesellschaft Freiberufler, digitale Nomaden, Internet-Unternehmer, Immigranten, Studenten, Reisende, Menschen, die nicht von klassischen Banken abgedeckt werden. Und noch zahlreiche weitere Gruppen werden die Dienste von Blackcatcard in ihrem täglichen Leben als sehr nützlich empfinden.

Über Blackcatcard

Blackcatcard ist ein internationaler Money Management-Dienst, der 2019 gestartet wurde und seinen Sitz in Europa hat. Die Büros seiner Teams befinden sich in Malta, Estland, Serbien und anderen Ländern. Blackcard wird von Papaya Ltd. herausgegeben und ist von der maltesischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde als E-Money-Institut (EMI) mit der Registrierungsnummer C55146 lizenziert. Der Dienst ist für Kunden und Unternehmen erhältlich und stellt Kundenservice und Produktmerkmale in den Mittelpunkt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210812005712/de/

Contacts:

Alina Sisoeva

pr@blackcatcard.com