DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich nach Erzeugerpreisen - Neue Rekordhochs

NEW YORK (Dow Jones)--Die Indizes an der Wall Street bewegen sich am Donnerstag kaum von der Stelle. Zwar markierten der Dow-Jones-Index und der S&P-500 neue Allzeithochs, doch liegen diese nur wenige Punkte über den Rekordständen vom Mittwoch. Aktuell hat der Dow-Jones-Index seine Gewinne wieder vollständig abgegeben und verliert 0,3 Prozent auf 35.394 Punkte. Der S&P-500 bewegt sich kaum von der Stelle und der Nasdaq-Composite legt um 0,2 Prozent zu.

Am Vortag hatten die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Verbraucherpreise den Markt angetrieben und Zinserhöhungsängste etwas gemildert. Ganz ausräumen konnten die Daten die Befürchtungen der Anleger jedoch nicht, dass die US-Notenbank schon bald damit beginnt, ihre Geldpolitik zu straffen. Dafür sprechen sich mittlerweile auch immer mehr Fed-Vertreter aus.

Die am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise dürften diesen Erwartungen neue Nahrung geben, denn anders als von Ökonomen vorhergesagt, sind sie im Juli auf Monatssicht nicht etwa langsamer, sondern im gleichen Tempo wie im Juni gestiegen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist derweil in der vergangenen Woche im erwarteten Rahmen zurückgegangen. Damit scheint sich der im Juli verzeichnete rasante Beschäftigungsaufbau im August zunächst fortzusetzen.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen in Reaktion auf die Konjunkturdaten an. Der Dollar, der nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch etwas zurückgefallen war, zeigt sich wenig verändert.

Während die Aussicht auf steigende Zinsen für die Aktienmärkte tendenziell negativ ist, erhalten diese Unterstützung von der bislang gut verlaufenen Bilanzsaison, wie Marktteilnehmer anmerken. Überdies verspricht das billionenschwere Infrastrukturpaket der US-Regierung den heimischen Unternehmen Staatsaufträge und eine weiterhin gute Ertragslage.

Die Ölpreise geben leicht nach. Die Internationale Energieagentur hat ihre Prognose für die Ölnachfrage gesenkt. Sie begründete dies mit der sich ausbreitenden hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Die Opec hielt zwar in ihrem Bericht an ihren Nachfrageprognosen fest, erhöhte aber die Angebotsschätzungen leicht. Alles in allem zeigen die Berichte, dass das Ölangebot nicht so knapp ist wie vermutet.

Enttäuschender Ausblick belastet Ebay

Unter den Einzelwerten fallen die an der Nyse gelisteten Aktien des südkoreanischen E-Commerce-Unternehmens Coupang um 6,9 Prozent. Die Gesellschaft war im zweiten Quartal wegen einer Sonderbelastung infolge eines Brands in einer Niederlassung tiefer in die Verlustzone gerutscht.

Ebay rücken um 0,4 Prozent vor. Die Mutter des gleichnamigen Internetauktionshauses hat gute Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, aber einen enttäuschenden Ausblick gegeben.

Moderna steigen um 4,7 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA wird voraussichtlich eine Auffrischimpfung mit dem Covid-19-Vakzin von Moderna empfehlen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.394,26 -0,3% -90,71 +15,6% S&P-500 4.449,21 +0,0% 1,51 +18,5% Nasdaq-Comp. 14.791,37 +0,2% 26,23 +14,8% Nasdaq-100 15.069,92 +0,3% 42,16 +16,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 0,8 0,21 10,4 5 Jahre 0,81 1,0 0,80 45,2 7 Jahre 1,12 0,6 1,11 47,0 10 Jahre 1,36 2,5 1,34 44,3 30 Jahre 2,00 -0,2 2,00 35,0 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1735 -0,0% 1,1741 1,1734 -3,9% EUR/JPY 129,52 -0,1% 129,59 129,66 +2,7% EUR/CHF 1,0832 +0,1% 1,0819 1,0817 +0,2% EUR/GBP 0,8484 +0,2% 0,8466 0,8465 -5,0% USD/JPY 110,37 -0,1% 110,38 110,50 +6,9% GBP/USD 1,3832 -0,3% 1,3867 1,3861 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,4770 +0,0% 6,4785 6,4788 -0,4% Bitcoin BTC/USD 44.197,76 -4,7% 44.963,01 46.712,26 +52,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,08 69,25 -0,2% -0,17 +43,4% Brent/ICE 71,28 71,44 -0,2% -0,16 +39,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.751,30 1.751,65 -0,0% -0,35 -7,7% Silber (Spot) 23,22 23,53 -1,3% -0,30 -12,0% Platin (Spot) 1.027,00 1.021,85 +0,5% +5,15 -4,1% Kupfer-Future 4,35 4,37 -0,5% -0,02 +23,2% ===

August 12, 2021 12:05 ET (16:05 GMT)

