NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag unter dem Strich nur wenig bewegt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1734 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1739 (Mittwoch: 1,1718) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8519 (0,8534) Euro gekostet.

Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte der Euro zum Dollar noch etwas nachgegeben. Daten zu den Erzeugerpreisen aus den USA stützten den Dollar. Sie stiegen im Jahresvergleich im Juli um 7,8 Prozent. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Rückgang der Rate auf 7,2 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./ajx/he