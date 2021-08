NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten. Der Leitindex schloss knapp im Plus mit 0,04 Prozent auf 35 499,85 Punkten und blieb damit nur rund elf Zähler unter seinem gleich zur Eröffnung erreichten Rekordhoch.

Auch der marktbreite S&P stieg so hoch wie nie und schloss mit plus 0,30 Prozent auf 4460,83 Punkte nur knapp unter seiner Bestmarke. An der Nasdaq gewann der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,41 Prozent auf 15 088,98 Zähler. Unter den Favoriten waren die Apple -Aktien mit plus 2,1 Prozent.

Zur Wochenmitte hatten die Anleger mit Erleichterung darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Die Standardwerte-Indizes hatten ihre Rekordjagd fortgesetzt. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass die US-Erzeugerpreise überraschend deutlich angezogen haben. Das dürfte nun die Inflationserwartungen in den USA weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Vorerst aber sei die Furcht vor einer frühzeitigeren Straffung der Geldpolitik erst einmal gebannt, hieß es aus dem Handel./ajx/he

