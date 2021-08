Wohnungsvermittler Airbnb hat am Donnerstagabend Anlegern einen Blick in die Bücher gewährt.Airbnb meldete bei der Vorlage der Zweitquartalszahlen einen geringeren Verlust. Nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 2,18 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, belief sich das EPS nun auf -0,11 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Verlust je Anteilsschein in Höhe von 0,357 US-Dollar ...

