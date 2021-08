Hamburg - Am Donnerstag haben die Bundesländer Sachsen, Baden-Württemberg und Hamburg eine leichte Steigerung der Nachfrage nach Corona-Impfungen gemeldet. Die Sozialbehörde in Hamburg teilte auf Nachfrage des "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben) mit: "Die Zahl der Impfungen hat seit dem Ende der Sommerferien deutlich angezogen."



Besonders der Impfstoff der Firma Johnson & Johnson würde in Hamburg derzeit vermehrt nachgefragt - vermutlich, weil bei diesem Mittel keine Zweitimpfung nötig ist, sagte der Sprecher der Sozialbehörde. Auch in Baden-Württemberg und Sachsen sprechen die Behörden von einer leichten Steigerung der täglichen Impfungen. "Ob sich hier ein Trend abzeichnet, lässt sich erst in einigen Tagen sagen", schränkte das baden-württembergische Gesundheitsministerium allerdings ein.

