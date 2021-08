Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - DEEP Robotics, ein führendes asiatisches Unternehmen für intelligente vierbeinige Roboter, gab kürzlich die Markteinführung seines neu entwickelten Roboterhundes Jueying X20 bekannt, der den Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien gerecht wird, indem er ein neues Maß an Innovation in Bezug auf die Schutzleistung bietet.Der Jueying X20 wurde auf der Grundlage von Nutzerfeedback aus realen Anwendungsszenarien und DEEP Robotics' tiefem Verständnis von Industrieanwendungen entwickelt und gebaut. Der Jueying X20 zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und Skalierbarkeit, autonomes Aufladen, Abdeckung aller Szenarien, große Rechenleistung und Wahrnehmungspräzision aus und funktioniert auch unter widrigen Wetterbedingungen einwandfrei. Der vierbeinige Roboter bietet Schutz in und um jede Art von Industrie- oder Gewerbeanlage und ist damit eine effiziente und intelligente Lösung für Industrieanwendungen mit hohen Anforderungen in einer Vielzahl von Szenarien.Um den Anforderungen intelligenter industrieller Anwendungsszenarien gerecht zu werden, in denen sich die Umgebung ständig ändert und eine größere Anzahl von Anwendungsmodulen erforderlich ist, bietet Jueying X20 im Vergleich zu seinen Vorgängern eine höhere Leistung in Bezug auf Schutz, Skalierbarkeit, Belastbarkeit und Ausdauer.- IP 66 Industrietaugliche Wasserdichtigkeit: Der Roboter kann auch an Regentagen und in anderen rauen Umgebungen einwandfrei im Freien arbeiten und verhindert das Eindringen von Staub in das System.- Starke Tragfähigkeit und Skalierbarkeit: Die breite Peripherieplattform des Roboters ist mit einer maximalen Tragfähigkeit von 40 kg ausgestattet und verfügt über mehrere Schnittstellen für die Stromversorgung und Kommunikation.- Ultralange Ausdauer: Mit autonomer Aufladung und einem kabellosen Duty-Cycle-Modell kann der Roboter mehr als 2 Stunden mit einer Last von 20 kg und bis zu 4 Stunden ohne Last arbeiten.- Komplexe Geländeanpassung: Der Roboter kann mühelos ein 18 cm hohes Hindernis überwinden, eine Treppe überwinden und eine 30 Grad steile Böschung hinaufklettern, wodurch er sich an eine Vielzahl komplexer Umgebungen anpassen kann, darunter Grasland, Sand, Schneefelder, Schotterstraßen und Pfützen.- Intelligente Wahrnehmung: Ausgestattet mit einer Tiefenerkennungskamera und einem Laserradar, gekoppelt mit einem intelligenten Algorithmus, ermöglicht der Roboter spurlose autonome Navigation, dynamische Hindernisvermeidung und die Erkennung menschlicher Aktivitäten auf der Grundlage aktueller Bedürfnisse.DEEP Robotics, der erste chinesische Hersteller von intelligenten vierbeinigen Robotern für industrielle Anwendungen, brachte 2017 sein erstes Modell der Jueying-Roboterreihe auf den Markt. Seitdem wurden die Jueying-Modelle in zahlreichen Anwendungsbereichen getestet, darunter Sicherheitsinspektionen, Vermessung und Erkundung sowie öffentliche Rettungsdienste. Das Jueying-Modell erlangte große Berühmtheit durch den Fall eines einzigen Jueying-Roboterhundes, der effektiv ein 25.000 Quadratmeter großes Umspannwerk bewachte.Informationen zu DEEP RoboticsDEEP Robotics ist ein Technologieunternehmen, das sich auf intelligente vierbeinige Roboter konzentriert und sich der Verwirklichung einer effizienten und intelligenten Zukunft durch die ultimative Kombination von Bewegungssteuerung und KI verschrieben hat. DEEP Robotics wurde 2017 gegründet und bietet eine breite Palette von Lösungen für Industrieanwendungen, einschließlich Bildung und wissenschaftliche Forschung sowie Sicherheitsinspektion und Ausstellungsvorführung.Für weitere Informationen über DEEP Robotics besuchen Sie bitte https://www.deeprobotics.cn/en/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1592661/image_1.jpgPressekontakt:Edward QianMarketingleiterqianxiaoyu@deeprobotics.cn+86-571-85073796Original-Content von: DEEP Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156287/4992991