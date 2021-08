Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum der HWK Erfurt (HWK) und der Industrie- und Handelskammer Erfurt ebnet den Weg für eine qualitativ hochwertige Entwicklung der beruflichen Bildung in ChinaDas XCMG Technician College, die technische Berufsschule des führenden Baumaschinenherstellers XCMG (000425.SZ), arbeitet mit dem Berufsbildungszentrum der HWK Erfurt (HWK) und der Industrie- und Handelskammer Erfurt in Deutschland zusammen, um das Ausbildungsprogramm "Blue Sea Elite" für junge Techniker (das "Programm") ins Leben zu rufen, das jährlich etwa 200 qualifizierten Technikern und Mechanikern von XCMG eine internationale Ausbildung und Perspektive bieten wird."In Übereinstimmung mit den deutschen Standards für die Ausbildung von Baumaschinentechnikern wird das Programm ein integriertes System für die Ausbildung von Talenten einrichten, das die Zertifizierung der Berufsausbildung, die Konvergenz der Lehrpläne, das Lehrmodell, die Ausbildung der Lehrkräfte und die Bewertung/Beurteilung umfasst, um die kontinuierliche Verbesserung der Talentförderung zu fördern und eine Reserve an Talenten für die globale Entwicklungsstrategie von XCMG zu schaffen", sagte Feng Yuehong, Direktor der XCMG-Technikerschule.Nach dem Vorbild des deutschen dualen Berufsbildungssystems hat das XCMG Technician College eine integrierte Kurs- und Unterrichtsreform in den Bereichen Lehrplan, Szenario, Lehrkräfte, Lehrmaterial, Zeit und Bewertung durchgeführt, um die Integration von Schule und Unternehmen sowie von Produktion und Ausbildung zu erreichen. Das Programm zielt darauf ab, für das XCMG Technician College ein neues Kapitel in der Ausbildung hochqualifizierter, innovativer und interdisziplinärer Industriemechaniker mit internationaler Perspektive aufzuschlagen.Dem technologischen Trend des intelligenten Bauens folgend, hat XCMG seit Anfang 2021 damit begonnen, sich auf die Ausbildung qualifizierter technischer Talente mit einem Hintergrund in Internetanwendungen zu konzentrieren, und hat Chinas erste Reihe von Zertifikaten der Klasse 1+X der industriellen Internetindustrie verliehen.Das 1+X-Zertifikat umfasst ein akademisches Zertifikat und mehrere berufliche Qualifikationszertifikate, die u. a. den Einsatz und die Verbindung von Geräten zur industriellen Datenerfassung, die Datenerfassung am Industriestandort und die Speicherung in der Cloud, Anwendungen zur Modellierung von Algorithmen auf der Cloud-Plattform, Edge-Computing-Anwendungen für Industriedaten sowie die Entwicklung und Veröffentlichung von Industrie-Apps umfassen."Das Lehrmodell 'Theorie + Praxis' integriert die Ausbildung beruflicher Fertigkeiten in die Lehrmittel mit Unterstützung präziser Ausbildungseinrichtungen. Unser Ziel ist es, eine führende Rolle in der gesamten Branche zu übernehmen", sagte Feng.Weitere Informationen finden Sie unter http://en.xcmg.com/en-ap/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1592652/image_1.jpgPressekontakt:Pressekontakt: Wang Lin+86-516-87565404xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/4992992