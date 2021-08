LONDON (dpa-AFX) - Hunderttausende in Großbritannien lebende EU-Bürger müssen noch immer auf ihr offizielles Aufenthaltsrecht im Land nach dem Brexit warten. "Es gibt einen riesigen Rückstau an Menschen, die noch nicht wissen, was ihr Status sein wird", sagte Maike Bohn von der Bürgerrechtsorganisation the3million der Deutschen Presse-Agentur.

Aus aktuellen Zahlen des britischen Innenministeriums geht hervor, dass noch rund eine halbe Million Antragsteller auf den sogenannten "pre-settled" oder "settled" Status wartet, der EU-Bürgern in Großbritannien nach dem Brexit Zugang zu Gesundheitssystem, Arbeitsmarkt und anderen sozialen Leistungen sichern soll. Das Programm ist allerdings nur für Menschen zugänglich, die bereits vor dem finalen Brexit Ende 2020 im Land waren.

Insgesamt haben sich mehr als sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger aus der EU auf ein solches Aufenthaltsrecht beworben. 5,59 Millionen sind bislang bearbeitet worden. Unbearbeitete Anträge seien vor allem bei der Job- oder Wohnungssuche ein Problem, erklärt Expertin Bohn. Zwar hätten Antragsteller prinzipiell zunächst ebenfalls das Recht auf Wohnen und Arbeiten im Land, das sei allerdings nicht allen Arbeitgebern oder Vermietern bekannt.

"Arbeitgeber und Vermieter sind zu Grenzkontrolleuren geworden", kritisierte Bohn. Da dies nicht vom Staat reguliert sei, habe man wenig Chancen, sich bei Diskriminierung zu wehren. Dies sei Teil einer "feindlichen Bürokratie", die EU-Bürger nach dem Brexit in Großbritannien erleben müssten./swe/DP/zb