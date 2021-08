HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Frauenanteil in der Unionsfraktion:

"Natürlich will die Parteiführung mehr Frauen gewinnen. Sie weiß ja, wie schlecht die Union bei jungen Frauen abschneidet. Doch entscheiden sich die Parteimitglieder vor Ort meist für einen Mann, wenn es um Kandidaturen im Wahlkreis geht. Damit der Wandel nicht oktroyiert, sondern breit getragen und dauerhaft ist, müssen ihn die Mitglieder selbst anpacken. Das wird aber noch dauern. Denn noch teilen nicht alle in der Union das Diktum der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU): "Ohne Frauen ist in Zukunft keine Politik zu machen."