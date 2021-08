WEIDEN (dpa-AFX) - 'Der neue Tag' zu Gerhard Schröder/Currywurst

Aber jetzt mal bierernst. Schröder tut dem VW-Konzern mit seinem Kampf für die Currywurst einen pfundigen Gefallen. Die Wolfsburger Autobauer können sich so ein moderneres Image verpassen. Gesund, nachhaltig. Der Altkanzler ist dagegen ein Vehikel aus Tagen, als Vegetarier noch als "Körnerfresser" lächerlich gemacht wurden. Dank Schröder wird die Currywurst endlich zu dem gemacht, was sie verdient. Sie steht in veganer Form als Symbol für eine bessere Gesellschaft. Ein Kraftriegel für eine Zukunft ohne miefige Altherren-Sprüche./yyzz/DP/zb