FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Neue Presse' zu unklaren Impfquoten

Inzwischen sind die Hausärzte seit über vier Monaten, die Betriebsärzte seit mehr als zwei Monaten dabei - dass da die Meldekette immer noch nicht funktioniert, lässt sich kaum nachvollziehen. Und leider liegt die Vermutung nahe, dass die unzureichende Erfassung wieder an dem deutschen Dreiklang der Verzögerung gescheitert ist: mangelnde Digitalisierung, ineffiziente Bürokratie, Datenschutz an der falschen Stelle. Dabei sind Zahlen über die Impfungen eine wichtige Grundlage dafür, den Verlauf der Pandemie zu beurteilen. Nur wer die Erkrankungen in Relation zu den Geimpften sieht, weiß, ob es Impfdurchbrüche gibt, ob die Vakzine noch wirken. Ob Maßnahmen gelockert werden können oder verschärft werden müssen./yyzz/DP/zb