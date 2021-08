MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Taliban:

"So traurig, so beschämend. Die Taliban machen in wenigen Wochen zunichte, was der Westen 20 Jahre lang aufgebaut und mit Ach und Krach verteidigt hat. Zu erleben ist nicht nur der Zusammenbruch einer fragilen, weil von korrupten Akteuren beherrschten Staatlichkeit. Sondern auch das Ende der Illusion, der Westen könne ein Land vom Kopf auf die Füße stellen, wenn er nur lange genug Geld, Material und Manpower schickt. Dass viele Entscheider von Washington bis Berlin überrascht sind, ist vielsagend. Offenbar war man naiv genug zu glauben, die Taliban hielten sich an Absprachen - etwa die, keine Städte anzugreifen. Dass Außenminister Maas glaubt, sie mit Geldentzug stoppen zu können, ist ein Ausdruck fortgeschrittener Hilflosigkeit."