Bristol, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Torry Harris Integration Solutions (THIS) gewinnt die Auszeichnung "Best DevOps Services Company" des Jahres 2021 für die erfolgreiche Anwendung von DevOps-Methoden. Torry Harris wurde als Gewinner für die DevOps-Strategie, -Planung, -Wartung und -Implementierung bei Initiativen zur Anwendungsintegration und API-gesteuerten Transformation für seine Kunden gewählt.Die DevOps Excellence Awards von Computing stellen herausragende Leistungen von Unternehmen, Persönlichkeiten und Lösungen vor, die DevOps-Methoden erfolgreich angewendet haben. Es gibt viele Wege zu einer DevOps-Kultur, und diese Auszeichnungen sollen das Beste jeder Organisation, jedes Teams, jedes Einzelnen, jedes Produkts und jedes Tools anerkennen und feiern.Shuba Sridhar, VP - Strategic Initiatives bei Torry Harris, sagt: "Wir freuen uns über die Anerkennung für unsere hervorragenden DevOps-Services. Wir arbeiten hart daran, unseren Kunden über den gesamten DevOps-Lebenszyklus hinweg einen Mehrwert zu bieten, von der Planung und Implementierung bis hin zu Tests und Anwendungsüberwachung. Wir bringen Werkzeuge mit, um die Produktivität zu verbessern und Fehler zu reduzieren.""Die DevOps (https://www.torryharris.com/services/delivery-automation) anwendungsentwicklung und Dienstleistungen von THIS wird gestärkt durch interne Tools wie Deplomatic (https://www.torryharris.com/products/deplomatic), Automaton (https://www.torryharris.com/products/automaton-testing-automation-tool) und AutoStub® (https://www.torryharris.com/products/autostub-api-testing-tool). Diese werden den Kunden als Lösungsbeschleuniger zur Verfügung gestellt, um ihre DevOps-Reise zu beschleunigen", fügt sie hinzu.Informationen zu Torry HarrisTorry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus, IoT und die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru. Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Folgen Sie A&M auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/torry-harris-integration-solutions/), Twitter (https://twitter.com/torryharris), und Facebook (https://www.facebook.com/TorryHarrisIntegrationSolutions/). Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com