BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zieht an diesem Freitag (11.00 Uhr) eine Bilanz ihres Streiks bei der Deutschen Bahn. Die Solidarität der Mitglieder sei über alle Berufsgruppen hinweg riesengroß gewesen, teilte die Gewerkschaft mit. "Sie alle haben der Deutschen Bahn die Rote Karte gezeigt."

In dem Tarifkonflikt hatte die Gewerkschaft ihre Mitglieder bei der Bahn von Mittwochfrüh an zu einem 48-stündigen Streik im Personenverkehr aufgerufen. Im Güterverkehr begann der Ausstand schon am Dienstagabend.

Auch die Infrastruktur war nach Gewerkschaftsangaben betroffen. Erstmals wurde demnach in sechs Stellwerksbetrieben gestreikt, außerdem in Teilen der Werkstätten und der Verwaltung. Nach Angaben der Bahn konnte der stark reduzierte Ersatzfahrplan aber gefahren werden. Das Ende des Streiks ist für Freitag um 2.00 Uhr vorgesehen./bf/DP/zb