GRÜNHEIDE/BAD KREUZNACH (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet setzt am Freitag seine Tour im Bundestagswahlkampf fort. Der CDU-Vorsitzende macht dabei Station in Brandenburg und Rheinland-Pfalz.

Im brandenburgischen Grünheide besucht er die Baustelle der Tesla -Fabrik (11.00 Uhr). Auf dem Gelände will Laschet mit Führungskräften und Beschäftigten sprechen. Nach seinen Angaben ist auch ein Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk geplant. "Ich bin froh, dass Elon Musk mir eben eine SMS geschrieben hat und wir verabredet haben, dass wir uns morgen sehen", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Donnerstag bei einem Besuch in Frankfurt/Oder. Musk ist derzeit zu Besuch in Deutschland.

Tesla baut in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt eine Autofabrik. Dort sollen rund 500 000 Autos im Jahr gebaut werden. Die Produktion sollte im Juli beginnen, inzwischen steht aber das Jahresende als Termin im Raum. Tesla plant auch eine Batteriefabrik, was das Genehmigungsverfahren verzögert. Das Unternehmen baut bisher mit vorzeitigen Zulassungen.

Musk hatte im April die Dauer des Genehmigungsverfahrens bemängelt. Das löste eine Diskussion über das Planungs- und Umweltrecht in Deutschland aus. Laschet wirbt dafür, Bürokratie abzubauen.

Später reist Laschet dann in den rheinland-pfälzischen Kurort Bad Kreuznach. In der Heimatstadt der CDU-Landesvorsitzenden und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht er vor rund 200 Bürgern in einem Kino (18.30 Uhr). Klöckner will sich ebenfalls äußern und beide wollen mit dem Publikum diskutieren.