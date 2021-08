Der Auftragsentwickler Rentschler Biopharma hat am bestehenden Standort Milford bei Boston, Massachusetts, den ersten Spatenstich für eine neue Produktionsstätte gesetzt. Die Anlage ist auf flexible Produktion von Biopharmazeutika ausgelegt. Das geplante Rentschler Biopharma Manufacturing Center US (RBMC US) soll über eine zusätzliche Reinraumfläche von ca. 2.050 m2 verfügen und vier 2.000-l-Einweg-Bioreaktoren beherbergen. Um die Komplexität der biopharmazeutischen Produktion für die Kunden von ...

