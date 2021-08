Am 19. August eröffnet in Rimini das lang ersehnte Fellini-Museum an gleich drei stimmungsvollen Altstadt-Standorten: Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor und Piazza Malatesta. Fellini und Rimini Wer alt genug ist, mag sich erinnern: Die Rennwagen der Mille-Miglia-Rallye, die über die 2.000 Jahre alte Tiberiusbrücke rasen. Die Schneeballschlacht am Pigna-Brunnen und die Szene mit dem ...

