Der Feuerwehren-Ausrüster Rosenbauer hat im 1. Halbjahr 2021 einen Umsatz von 448,1 Mio. Euro erzielt (1-6/2020: 458,0 Mio Euro). Allerdings bringt das überraschend schnelle Anspringen der globalen Konjunktur die Lieferketten unter Druck, wichtige Fertigungsbereiche kämpfen mit schlechten Materialverfügbarkeiten und verspäteten Lieferungen, so das Unternehmen. Dank erlassener Covid-19 Liquiditätshilfen an mehreren internationalen Standorten konnten die Effekte aus dieser angespannten Versorgungssituation großteils kompensiert werden, sodass Rosenbauer dennoch ein gestiegenes EBIT in Höhe von 9,3 Mio. Euro (1-6/2020: 5,4 Mio Eur) verzeichnete. Das Periodenergebnis liegt bei 5,5 Mio. Euro (vs. 2,2 Mio. Euro). Das Konzern-EBT in der Berichtsperiode ...

