KNORR-BREMSE hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis dank eines guten Geschäfts mit der Nutzfahrzeugbranche überraschend kräftig gesteigert. Gegenwind spürte der Münchener Konzern bei Systemen für Schienenfahrzeuge, wo das Ergebnis bei stabilen Umsätzen sank. Den Konzern-Ausblick für 2021 bekräftigte das Unternehmen jedoch.



Der Umsatz kletterte in den drei Monaten um gut ein Fünftel auf 1,73 Mrd. Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) stieg um 27 %t auf 312 Mio. Euro, die Marge entsprechend auf 18,1 (Vorjahr: 17,2) %. Das EBIT zog mit 40,5 % noch stärker auf 243,8 Mio. Euro an. Das Ergebnis je Aktie erreichte 1,02 (0,64) Euro. Der Auftragseingang stieg ebenfalls kräftig um 58,4 % auf 1,8 Mrd. Euro.



Für das laufende Gesamtjahr rechnet man weiterhin mit einem Umsatz zwischen 6,5 Mrd. bis 6,9 (6,16) Mrd. Euro. Die operative EBITDA-Marge soll zwischen 17,5 bis 19,0 (18,0) sowie die EBIT-Marge zwischen 13,0 bis 14,5 (13,2) % liegen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



