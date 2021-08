So übernimmt Perrot Duval mit der deutsch-französischen Polystone Chemical GmbH einen Spezialisten für dekorative Kosmetik.Nach dem Verkauf der Infranor-Beteiligung im vergangenen Jahr sollen die Investitionen auf die "vielversprechende und zukunftsträchtige Marktnische" B2B oder B2C, also "Business to Consumer", ausgerichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...