NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 212 auf 192 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel gab sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig mit Blick auf die Branche der Essenslieferdienste im zweiten Halbjahr. Bei Delivery Hero richte sich der Fokus verstärkt auf die Profitabilität und die Verluste im ersten Halbjahr seien höher gewesen als erwartet. Längerfristig seien die Wachstumsaussichten aber intakt./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 02:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 02:51 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

