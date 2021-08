Top-News am Freitag: Zooplus erhält ein freiwilliges Übernahmeangebot von der Zorro Bidco S.à r.l. - der Bieter will 390 Euro pro Aktie des Unternehmens auf den Tisch legen. Am Donnerstag beendete der SDAX-Wert den Xetra-Handel noch bei 278,20 Euro. Es lockt eine satte Prämie für bestehende Aktionäre.Zooplus geht indes eine strategische Partnerschaft mit Zorro Bidco (hinter der sich die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman verbirgt) ein, um die Position von Zooplus als Europas führende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...