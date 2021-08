DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

AURELIUS Group: Spendensammlung für Tornado-Opfer im tschechischen Hodonin erbringt 100.000 Euro



13.08.2021 / 08:30

Spendensammlung der AURELIUS Group für Tornado-Opfer im tschechischen Hodonin erbringt 100.000 Euro - Mitarbeiter von AURELIUS sammeln Spenden in Höhe von 25.000 Euro, AURELIUS verdoppelt diese auf 50.000 Euro - Weitere 50.000 Euro von der VAG Gruppe - Schnelle und unbürokratische Hilfe für die Mitarbeiter des AURELIUS Konzernunternehmens VAG zum Wiederaufbau ihrer vom Tornado zerstörten Häuser München, 13. August 2021 - Am 24. Juni 2021 wütete im Südosten Tschechiens ein schwerer Tornado. Er traf dabei unter anderem die Kleinstadt Hodonin, in der das AURELIUS Portfoliounternehmen VAG ein Werk betreibt. Zahlreiche Bewohner Hodonins wurden dabei verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Das VAG-Werk und seine Mitarbeiter hatten Glück im Unglück, der Tornado verfehlte das Werk nur um wenige hundert Meter und es blieb unbeschädigt. Auch haben weder Mitarbeiter noch Angehörigen schwerere Verletzungen erlitten. Fünf Mitarbeiter und ihre Familien wurden jedoch durch die Einwirkung des Tornados obdachlos, da ihre Häuser vollständig zerstört wurden. Um die von den Auswirkungen des Tornados betroffenen Mitarbeiter zu unterstützen, wurde eine gruppenweite Spendenaktion als Soforthilfe initiiert. Der gesammelte Betrag wurde von AURELIUS verdoppelt und von VAG um weitere 50.000 Euro aufgestockt, so dass in Summe 100.000 Euro gesammelt werden konnten. Dr. Dirk Markus, Vorsitzender des AURELIUS Verwaltungsrates: "Die Bilder apokalyptischer Zerstörungen in Hodonin machen sprachlos. Umso wichtiger ist es, die Betroffenen nach Kräften beim Wiederaufbau zu unterstützen. Ich bin stolz auf den Einsatz unserer Mitarbeiter und freue mich, dass AURELIUS die in kürzester Zeit gesammelte Spendensumme verdoppeln wird." ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating Taskforce Experten. Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com KONTAKT AURELIUS Gruppe

